Саратовская делегация приняла участие во Всероссийском форуме в Грозном

Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина и председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России», председатель Общественной палаты области Борис Шинчук приняли участие во Всероссийском форуме с международным участием «Россия – Дом народов», который проходил 23–25 июня в Грозном.

Мероприятие, приуроченное к Году защитника Отечества, собрало более 600 представителей разных национальностей из регионов России и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники обсудили вопросы сохранения единства многонационального народа России, развития межкультурного диалога и патриотического воспитания.

На открытии форума руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов представил проект новой Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года.

«Новая Стратегия подчеркивает стратегическое значение национальной политики для обеспечения национальной безопасности, целостности страны и внутренней стабильности. Ее цель — укрепление единства многонационального народа при сохранении этнокультурного и языкового многообразия. Народы России имеют общие традиционные ценности, несмотря на различия в религии и этничности», — отметил Игорь Баринов.

В рамках форума также прошло расширенное заседание координационного совета при Доме народов России с участием Ассамблеи народов Мира на тему: «Общественная дипломатия: мосты доверия в эпоху глобальных вызовов».

Кроме того, была открыта выставочная экспозиция проекта «17 традиционных ценностей России», который рассказывает об основных духовно-нравственных ценностях России, утверждённых Указом Президента Российской Федерации.

Форум стал важным шагом в укреплении межнационального согласия, популяризации традиционных ценностей и исторической памяти, а также в развитии этнокультурного суверенитета России.