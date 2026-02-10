На лекарства для саратовских льготников нашли рекордные 6 млрд рублей

На обеспечение льготников лекарственными препаратами в 2026 году в Саратовской области будет выделено рекордные 6 млрд рублей. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин.

По словам главы области, эта сумма полностью покрывает потребность министерства здравоохранения в закупках. Губернатор напомнил, что в регионе для организации процесса создано специализированное управление и внедрена единая информационная система.

Бусаргин подчеркнул, что важную роль в своевременном обеспечении граждан играют главные врачи медицинских учреждений, и этот показатель является одним из критериев оценки их работы.

«Персональную ответственность за лекарственное обеспечение льготных категорий несут вице-губернатор Сергей Егоров и министр здравоохранения Владимир Дудаков», — отметил губернатор.

Он также заявил о необходимости полностью отказаться от практики «отсроченных рецептов», когда пациент получает препарат не сразу. По словам Бусаргина, у региона есть все возможности для своевременного обеспечения нуждающихся необходимыми лекарствами.

Алиса Эай