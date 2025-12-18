Мария Усова: итоги народной программы — основа для новых инициатив граждан

В Штабе общественной поддержки «Единой России» Саратовской области состоялось подведение итогов реализации народной программы партии по направлению «Гражданская солидарность и Молодёжная политика».

С комментарием по итогам мероприятия выступила руководитель народной программы, депутат Саратовской областной думы Мария Усова.

Она напомнила, что народная программа стала ключевым документом, с которым партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в 2021 году, и значительная её часть была изначально посвящена вопросам гражданской солидарности и молодежной политики, в том числе задолго до начала специальной военной операции.

Мария Усова также подчеркнула, что народная программа формировалась на основе реальных предложений жителей со всей страны. По её словам, документ стал результатом масштабного общественного обсуждения, в ходе которого люди напрямую делились своими запросами и инициативами.

«Партия ещё на программном уровне сделала акцент на развитии волонтерства и добровольчества, и к 2025 году результаты этой работы на территории Саратовской области стали очевидны. Благодарю всех кто принимал участие в реализации этой программы», — рассказала Усова.

Руководитель народной программы подчеркнула, что финансирование на реализацию соответствующих направлений выделяется как на региональном, так и на федеральном уровнях, о чём в ходе мероприятия сообщили представители исполнительной власти области.

В завершение Мария Усова отметила, что помимо подведения итогов важно было собрать и проанализировать предложения, чтобы на их основе сформировать дорожную карту по реализации инициатив жителей в последующий период.

Подготовила Ольга Сергеева