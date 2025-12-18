В Саратовской области поздравляют многодетные семьи

18 декабря в Саратовской областной Думе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню многодетной семьи.

На встречу, приуроченную к празднику, который отмечается 21 декабря, были приглашены семьи из различных районов региона.

Сегодня в Саратовской области проживает более 28 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 95 тысяч детей, отметил заместитель председателя областной Думы, председатель комитета по социальной политике Роман Грибов (фракция «Единая Россия»).



«Это не просто статистика. За каждой цифрой – судьба, будущее нашей страны, будущие ученые, врачи, педагоги, защитники Родины. Будем делать все возможное, чтобы поддержка многодетных семей была не только на словах, но и на деле, чтобы вы чувствовали себя защищенными и уверенно смотрели в будущее», – сказал Роман Грибов.

В свою очередь зампред Думы Сергей Овсянников (фракция «Единая Россия») поблагодарил родителей за воспитание детей в атмосфере заботы и привитие им правильных жизненных ориентиров.

Председатель комитета по образованию и культуре Юлия Литневская (фракция «Единая Россия») отметила, что Саратовская область стала одним из первых регионов России, официально закрепивших День многодетной семьи, установивших возможность предоставления таким семьям денежного сертификата вместо бесплатного земельного участка. Она подчеркнула, что региональный парламент ведет непрерывную работу по расширению мер соцподдержки.

«Все больше многодетных семей в нашей стране. Такие семьи как вы являетесь примером», – добавила Юлия Литневская.

К поздравлениям присоединились депутаты Ирина Колесникова, Евгений Ковалев, Игорь Иванов, Антонина Галяшкина, Андрей Еремин (фракция «Единая Россия») и Дмитрий Пьяных (фракция «ЛДПР»).

В завершение мероприятия многодетным семьям были вручены благодарственные письма за достойное воспитание детей.