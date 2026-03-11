Мария Усова: Назначены вице-губернатор и новый министр сельского хозяйства

На заседании Саратовской областной Думы согласовали кандидатуры Михаила Исаева на должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора области и Василия Котова на должность заместителя председателя Правительства области – министра сельского хозяйства.

Учитывая опыт работы Михаила Александровича и Василия Семёновича, выразили надежду на их качественную работу и эффективное взаимодействие с депутатским корпусом.

Также приняты поправки в региональное законодательство, касающиеся капитального ремонта многоквартирных домов. Они направлены на то, чтобы у новых владельцев спецсчёта имелась вся необходимая информация о движении денежных средств для надлежащего содержания общего имущества и своевременного проведения капремонта.

Заслушали отчёт о деятельности Счетной палаты Саратовской области за 2025 год. Как отметил руководитель Счетной палаты Дмитрий Лаврушин, основная задача — создание системы, которая не позволит совершать те или иные противоправные действия. Вместе с коллегами выразили готовность совместно работать над этим.