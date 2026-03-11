Украинские беспилотники с ночи угрожают жителям Саратовской области

Саратовская область пережила еще одну тревожную ночь: регион атаковали беспилотники ВСУ.

Жители Саратовской области получили сигнал тревоги от МЧС. В смс-рассылке, разосланной гражданам, сообщалось о высокой вероятности налета вражеских дронов. Спасатели предупредили о необходимости соблюдать осторожность в связи с реальной угрозой с воздуха.

Отметим, что региональные власти никак не комментировали ситуацию и не выступали с официальными заявлениями по поводу возможной опасности.

В целях безопасности на время действия угрозы в саратовском аэропорту «Гагарин» был введен специальный режим «Ковер». Ограничения на взлет и посадку лайнеров начали действовать ровно в 02:00. По соображениям безопасности аналогичные меры экстренно приняли и в соседних регионах — Волгограде, а затем в Пензе, Ульяновске и Самаре.

Первыми воздушную гавань открыли именно в Саратове и Пензе. Режим чрезвычайных мер был снят сегодня в 06:28 утра.

В Росавиации пояснили, что решение временно закрыть небо являлось вынужденной мерой для защиты пассажиров и воздушных судов.

Несмотря на ночной переполох, работа аэропорта «Гагарин» нарушена не была. Ночное расписание не предусматривало рейсов, поэтому пассажиры не столкнулись с задержками и отменой перелетов.

Ольга Сергеева