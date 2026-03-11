В саратовских автобусах «зайцем» катается печальный и одинокий осиротевший без хозяина пес

В Саратове бездомный пёс «ездит» на автобусах, чтобы согреться, и ищет дом.

Жители Саратова обратили внимание на умного бездомного пса, который приспособился ездить в общественном транспорте, спасаясь от холодов. Раньше у собаки был хозяин, а теперь она сама освоила маршруты автобусов, бесплатно передвигаясь по городу.

Очевидцы говорят, что животное дружелюбное и уже узнает постоянных пассажиров, которые подкармливают его прямо в салоне.

Однако горожане и зоозащитники бьют тревогу: такой образ жизни опасен для собаки. В группах фонда «Верность-Саратов» просят помочь пристроить пса.

Недавно появилась надежда на частный дом в Поливановке, но кандидатура отпала — выяснилось, что потенциальный хозяин ведёт асоциальный образ жизни и не сможет обеспечить животному должный уход.

Поиски ответственного владельца продолжаются. Всех, кто готов подарить собаке дом, просят связаться с фондом «Верность-Саратов».

Ольга Сергеева