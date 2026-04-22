Мария Усова: новым омбудсменом Саратовской области избрана Ольга Николайченко

Депутат Саратовской облдумы, региональный координатор проекта «Женское Движение Единой России», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова:

«Новым Уполномоченным по правам человека в Саратовской области избрана Ольга Николайченко. Её кандидатуру поддержали вместе с коллегами по фракции «Единая Россия» на сегодняшнем заседании регионального парламента. От нового омбудсмена ожидаем открытости для граждан и профессионального подхода к решению возникающих у людей проблем.

Приняты новые меры социальной поддержки семей с детьми. Это компенсация 50% стоимости обучения в вузах для детей из многодетных семей, а также единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческих семьях. Уверена, это поможет молодым родителям, которые продолжают получать образование.

Внесены изменения в региональный закон о праздниках и памятных датах – в Саратовской области 13 марта теперь будет отмечаться День поисковика. Это положительно скажется на развитии поискового движения и показывает важность той работы, что неразрывно связана с патриотическим воспитанием молодёжи.»