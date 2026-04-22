Саратовцам рассказали о праздничных выходных днях, которые их ждут в мае

Саратовцам сократят рабочие часы перед майскими праздниками в 2026 году.

Жителей региона ожидают традиционные весенние выходные, но график отдыха будет различаться в зависимости от режима работы. Соответствующее разъяснение опубликовало региональное Министерство труда и социальной защиты.

Что ждет работников с пятидневкой:

· Выходные: 1, 2, 3 мая.

· Затем длинные выходные в честь Дня Победы: 9, 10, 11 мая (так как 9 мая выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник).

Для тех, кто трудится шесть дней в неделю:

· Отдых: 1 и 3 мая. При этом 2 мая будет рабочим днем.

· В майские праздники Победы: официальные выходные — 9 и 10 мая.

Важный нюанс для всех:

30 апреля — рабочий день, но сокращенный на 1 час. Аналогично и 8 мая: работа в этот день также будет короче на час.

Таким образом, и перед Первомаем, и перед Днем Победы саратовцы смогут покинуть рабочие места на 60 минут раньше обычного.

Ольга Сергеева