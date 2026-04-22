В Саратовской области расширили возможности для награждения участников СВО

Саратовская областная дума приняла постановление, которое упростит награждение Почётной грамотой областной думы для участников специальной военной операции.

Раньше, чтобы получить эту грамоту, нужно было иметь определённый стаж работы в регионе, ведомственную или муниципальную награду. Кроме того, существовала квота – ограничение на количество награждаемых в год. Теперь для участников СВО все эти требования отменили.

Также расширили сам перечень оснований. Почётной грамотой смогут награждать граждан, которые проявили заслуги в ходе участия в СВО, при отражении вооружённого вторжения или при выполнении задач на приграничных территориях – и при этом ведут активную общественно полезную деятельность в Саратовской области (например, занимаются патриотическим воспитанием молодёжи).

Как пояснила депутат Мария Усова, эти изменения создают дополнительные возможности для поощрения защитников Отечества. Она напомнила, что президент в своём послании особо подчеркнул необходимость поддерживать участников СВО, помогать им продолжать деятельность в образовании, воспитании молодёжи, в общественных объединениях и госуправлении. «Их жизненный опыт, авторитет – настоящая опора для наставничества над школьниками и студентами», – отметила Усова.

Для получения грамоты теперь достаточно будет подтвердить участие в СВО и наличие государственных наград Российской Федерации. Постановление принято и вступило в силу.