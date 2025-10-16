Мария Усова: О новых требованиях к кандидатам НКО в Общественную палату региона

На заседании комитета Саратовской областной Думы по информационной политике обсудили новые требования к выдвижению кандидатов от некоммерческих организаций в региональную Общественную палату.

С такой инициативой выступил мой коллега по облдуме Роман Чуйченко, предложивший закрепить определённый перечень документов к заявлению НКО о выдвижении кандидатов и утвердить их формы.

Это будет способствовать более чёткому порядку подачи документов при формировании Общественной палаты.

Отмечу важную роль некоммерческих организаций в общественной жизни региона. Зачастую их проекты находят отклик у жителей и приносят практическую пользу.

Представительство НКО в Общественной палате помогает доносить до органов власти позицию людей, которые также заинтересованы в дальнейшем планомерном развития Саратовской области.