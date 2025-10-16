За два года переселенцам из ветхого жилья выдадут более 300 квартир

Объявлены аукционы на приобретение жилья в рамках реализации нового этапа программы переселения из аварийных домов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в него вошли 52 многоквартирных дома в Саратове, Энгельсе и Ершовском районе.

Саратов — 64 аукциона на приобретение 136 жилых помещений;

Энгельс — 30 аукционов на приобретение 41 жилого помещения;

Ершов — 142 аукциона на приобретение 142 жилых помещений.

Напомним, как отметил губернатор Роман Бусаргин, несмотря на большой объем регионального софинансирования и серьезную нагрузку на бюджет, принято принципиальное решение по продолжению программы расселения аварийного жилья. Глава региона подчеркнул, что решение этого вопроса — одна из первоочередных задач Правительства области, для выполнения которой будут использоваться все доступные механизмы.

Новые этапы будут реализованы в 2026 и 2027 годах. За этот период планируется расселить более 50 тысяч квадратных метров жилья.

Наталья Мерайеф