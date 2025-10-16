Президент Путин наградил медалями шестерых саратовцев и отметил заслуги еще троих

Президент России Владимир Путин наградил девять представителей Саратовской области.
Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.
Медалью ордена «Родительская слава» отмечены Елена и Юрий Лигай за укрепление института семьи.
Медаль «За отвагу на пожаре» получили четверо сотрудников Энгельсского аварийно-спасательного формирования: Виктор Горелкин, Никита Зрада, Евгений Лысенко и Сергей Чертков.
Звание «Заслуженный лесовод РФ» присвоено инженеру Ивану Овтину. Благодарности президента удостоены заведующая поликлиникой Елена Любимова и менеджер АЗС Алена Сморкалова.
Наталья Мерайеф