Президент Путин наградил медалями шестерых саратовцев и отметил заслуги еще троих

Президент России Владимир Путин наградил девять представителей Саратовской области.

Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Медалью ордена «Родительская слава» отмечены Елена и Юрий Лигай за укрепление института семьи.

Медаль «За отвагу на пожаре» получили четверо сотрудников Энгельсского аварийно-спасательного формирования: Виктор Горелкин, Никита Зрада, Евгений Лысенко и Сергей Чертков.

Звание «Заслуженный лесовод РФ» присвоено инженеру Ивану Овтину. Благодарности президента удостоены заведующая поликлиникой Елена Любимова и менеджер АЗС Алена Сморкалова.

Наталья Мерайеф