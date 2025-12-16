Мария Усова: Об итогах туристического сезона в Саратовской области

Об итогах туристического сезона в Саратовской области в 2025 году и планах на 2026 год говорили на сегодняшнем заседании комитета облдумы по спорту, туризму и делам молодёжи.

Судить об интересе гостей из других регионов к отдыху в Саратовской области можно по загруженности наших баз отдыха, количеству экскурсионных автобусов и организованных групп туристов в тёплое время года.

Большую роль здесь играет как территориальное расположение Саратова, так и те преобразования, которые произошли в последние годы. Людям интересно приезжать к нам, что повышает туристический потенциал региона и положительно влияет на экономику.

Пользуется всё большим спросом событийный туризм – одним из масштабных мероприятий в этом направлении является ежегодный Всероссийский фестиваль «Театральное прихопёрье», который проводится на территории моего избирательного округа в Балашове. Развиваются туристические маршруты, в том числе сплавы на байдарках по Хопру или посещение памятника природы Урочище Никольевская круча. Когда рядом с нами есть такие уникальные места, всегда можно найти варианты интересного отдыха вместе с семьёй.

Развитие таких направлений должно оставаться приоритетом для Саратовской области. Но пример, конечно, должны подавать мы сами – выбирая для отдыха находящиеся рядом с нами места. От того, как мы сами относимся к своему региону, зависит и то, как к нему будут относиться гости. Искренне хочется, чтобы как можно больше людей увидев однажды, навсегда полюбили Саратовскую область.