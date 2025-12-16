Саратовцы пожаловались Владимиру Путину на свалки, собак и нехватку школ

Жители саратовского ЖК «Радуга» обратились с видеообращением к президенту Владимиру Путину через соцсети.
По их словам, микрорайон, построенный на территории бывшего авиазавода и насчитывающий около 7 тысяч жителей, лишен необходимой инфраструктуры.
Главная проблема — отсутствие школы в шаговой доступности. Дети вынуждены ходить более километра до гимназии № 58, учащейся в две смены, преодолевая две оживлённые дороги, а школа №83 закрыта из-за аварийного состояния.
Также жители указывают на другие серьёзные недостатки:
отсутствие спортивных и детских площадок, парков;
разбитые дороги;
стихийные свалки, в том числе строительного мусора;
увеличение числа бездомных собак;
запущенные зелёные насаждения;
плохо изолированная теплотрасса.
По словам авторов обращения, предыдущие попытки решить эти проблемы через местные власти не принесли результата. Саратовцы просят главу государства помочь в создании комфортных условий для жизни.
Обращение приурочено к предстоящей прямой линии президента 19 декабря.
Ольга Сергеева