Саратовцы пожаловались Владимиру Путину на свалки, собак и нехватку школ

Жители саратовского ЖК «Радуга» обратились с видеообращением к президенту Владимиру Путину через соцсети.

По их словам, микрорайон, построенный на территории бывшего авиазавода и насчитывающий около 7 тысяч жителей, лишен необходимой инфраструктуры.

Главная проблема — отсутствие школы в шаговой доступности. Дети вынуждены ходить более километра до гимназии № 58, учащейся в две смены, преодолевая две оживлённые дороги, а школа №83 закрыта из-за аварийного состояния.

Также жители указывают на другие серьёзные недостатки:

отсутствие спортивных и детских площадок, парков;

разбитые дороги;

стихийные свалки, в том числе строительного мусора;

увеличение числа бездомных собак;

запущенные зелёные насаждения;

плохо изолированная теплотрасса.

По словам авторов обращения, предыдущие попытки решить эти проблемы через местные власти не принесли результата. Саратовцы просят главу государства помочь в создании комфортных условий для жизни.

Обращение приурочено к предстоящей прямой линии президента 19 декабря.

Ольга Сергеева