Школам Саратовской области не хватает 370 учителей в 2025 году

В сфере образования Саратовской области сохраняется проблема нехватки учителей.

Региону требуется около 370 специалистов. Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин.

Он отметил, что за три года в школы региона пришли более двух тысяч молодых педагогов, а в 2025 году — 470, в том числе свыше 50 целевиков. Однако для полного укомплектования штатов необходимы ещё 370 учителей, в первую очередь преподавателей-предметников.

Для решения проблемы власти расширяют целевую подготовку. Количество мест по целевому обучению увеличено: сейчас в вузах учатся 230 будущих педагогов, тогда как год назад их было 180.

Ранее сообщалось о крупных инвестициях в образование региона — 16,3 млрд рублей. Средства направлены на повышение зарплат учителей, организацию бесплатного питания для 41,3 тысячи младшеклассников и строительство трёх новых школ.

Ольга Сергеева