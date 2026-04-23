Волонтёры в Саратове спасли выжившего во время спила деревьев бельчонка Луи

Сотрудники реабилитационного центра «Дикий Лес» рассказали о спасении крошечного бельчонка, который чудом уцелел во время спиливания деревьев.
Животное не пострадало физически и было доставлено неравнодушными прохожими в центр спасения «Белкопад».
Малыша назвали Луи. Сейчас он чувствует себя хорошо, открыл глазки, стабильно набирает вес и развивается без отставаний от нормы.
«Луи не даёт скучать. Совсем скоро он начнёт делать свои первые прыжочки, чего мы очень ждём», — поделились в соцсетях волонтёры.
К сожалению, мать бельчонка найти не удалось. А другой найденный детёныш со сломанной лапкой, несмотря на усилия, погиб.
Тем временем в «Диком Лесу» сообщили и о других подопечных: двух домашних голубей отправили жить к проверенному и доброму человеку. Один воробей теперь обретёт дом в Рязани. А однокрылая мышь после перенесённой операции и самка рыжей вечерницы с повреждённым крылом переехали в Москву. Все животные успешно перенесли дорогу.
Ольга Сергеева