Саратовцам напомнили о материнском капитале

Материнский капитал назначается при рождении ребенка — без учета возраста родителей, трудоустройства и дохода семьи.
Госуслуги напоминают, что эти средства можно направить на установленные законом цели:
— улучшение жилищных условий
— образование детей
— ежемесячную выплату до 3 лет
— накопительную пенсию мамы
— товары и услуги для адаптации детей с инвалидностью
Сертификат оформляется автоматически после регистрации рождения и приходит в личный кабинет на Госуслугах. Распоряжение — по заявлению.
Индексация неиспользованного остатка — ежегодно 1 февраля.
На что можно и нельзя направить
— Ипотека, покупка дома, строительство дома
— Образование детей, общежитие для студента
— Товары для ребенка с инвалидностью
— Выплаты на детей до 3 лет
— Детский сад
— Нельзя — на ремонт, авто, медицину, аренду
Подготовила Ольга Сергеева