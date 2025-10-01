Саратовцам напомнили о материнском капитале

Материнский капитал назначается при рождении ребенка — без учета возраста родителей, трудоустройства и дохода семьи.

Госуслуги напоминают, что эти средства можно направить на установленные законом цели:

— улучшение жилищных условий

— образование детей

— ежемесячную выплату до 3 лет

— накопительную пенсию мамы

— товары и услуги для адаптации детей с инвалидностью

Сертификат оформляется автоматически после регистрации рождения и приходит в личный кабинет на Госуслугах. Распоряжение — по заявлению.

Индексация неиспользованного остатка — ежегодно 1 февраля.

На что можно и нельзя направить

— Ипотека, покупка дома, строительство дома

— Образование детей, общежитие для студента

— Товары для ребенка с инвалидностью

— Выплаты на детей до 3 лет

— Детский сад

— Нельзя — на ремонт, авто, медицину, аренду

