Мария Усова: «Поддержка молодежи — залог будущего страны»

С интересом следила за прошедшем в Нижнем Новгороде третьем окружным форумом «Есть результат!», на котором обсуждалась поддержка детей и молодёжи.

Эта тема особенно актуальна для меня, как регионального куратора направления «Гражданская солидарность и молодёжная политика» народной программы «Единой России» и заместителя председателя комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам молодёжи.

Партия уделяет особое внимание молодёжи и развитию детей, вместе с Правительством РФ продолжается работа по модернизации инфраструктуры образования. По народной программе в стране построено более 1700 школ, отремонтировано — 6,5 тысяч. Не меньшее внимание уделяется детским садам. Вместе с тем формируется новая образовательная среда, ориентированная на технологическое развитие страны.

Одной из следующих задач, которую ставит «Единая Россия», является появление 25 новых студенческих кампусов в России до 2030 года. Также в планах продолжить строительство новых школ и детсадов, увеличение числа передовых инженерных школ.

Все решения партия принимает вместе с молодёжью, предоставляя им возможности для самореализации. Это и поддержка волонтёрских движений, и проект «ПолитЗавод», открывающий перспективы для политического будущего. Всё это — залог будущего нашей страны.