Соцфонд предложил саратовцам оформить электронный сертификат для получения льгот

Россиянам, включая саратовцев, упростили подтверждение льготного статуса.

В России стартовал масштабный переход на цифровые удостоверения для социально незащищенных категорий граждан. Отделение Социального фонда РФ по Саратовской области разъяснило порядок получения нового электронного сертификата, который призван заменить привычные бумажные документы.

Теперь пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью смогут подтверждать свой статус с помощью смартфона. Ведомство внедряет систему, при которой право на льготы удостоверяется специальным QR-кодом, доступным в мобильном устройстве.

Чтобы получить цифровое удостоверение, многодетным родителям и гражданам с инвалидностью необходимо дать разрешение Социальному фонду на обработку данных. Сделать это можно в разделе «Документы» на портале «Госуслуги». После того как цифровые копии будут сформированы, предъявить их можно будет разными способами, в том числе через приложение «MAX» — сервис, объединяющий госуслуги и мессенджеры.

Ключевым условием для пользователей станет привязка профиля в мессенджере к личному кабинету на портале «Госуслуги». Наличие такого Цифрового ID избавит льготников от необходимости носить с собой оригиналы бумажных документов или рисковать их потерей. Достаточно будет показать код на экране телефона.

В Соцфонде подчеркивают, что нововведение направлено на повышение мобильности граждан и упрощение процедуры получения мер поддержки как в Саратовской области, так и по всей стране.

