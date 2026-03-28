В 2025 году Володин направил на благотворительные проекты почти 61,5 миллиона рублей

Вячеслав Володин направил более 61 млн рублей на благотворительность в 2025 году.

Председатель Госдумы перечислил на благотворительные цели 61 миллион 418 тысяч рублей, основная часть из которых пошла на организацию отдыха детей из подшефных учебных заведений и проведение летней школы «Созвездие» для одаренных детей в саратовском центре «Дубки».

Часть пожертвований направлена на благоустройство территорий у Военного госпиталя № 428 в Саратове и восстановительного центра для участников СВО. Также оказана адресная помощь на лечение и реабилитацию бойцов.

Средства выделены на благоустройство мемориала в Саратовском высшем артиллерийском командном училище, создание спортивной площадки с уличными тренажерами, первый этап воссоздания Ботанического сада СГУ и ремонт школы в области. Об этом сообщает ТГ-канал «Володин Саратов».

Напомним, Вячеслав Володин ежегодно на протяжении 20 лет направляет личные средства на благотворительность. В 2024 году сумма составила 45,5 млн рублей.

Ольга Сергеева