Мария Усова: Пока готовы! А как на самом деле — покажет снегопад

Вопрос готовности дорожных служб к зимнему периоду остаётся одним из самых актуальных для жителей Саратова и районов области.

От того, насколько качественно будет проведена уборка снега и обработка улиц реагентами, зависит комфорт и безопасность людей.

Чтобы зима не пришла «внезапно», с коллегами по областной Думе в рамках работы комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики выехали на одно из дорожных предприятий в Энгельсе. Осмотрели парк снегоуборочной техники, пообщались с теми, кто в снегопады выходит расчищать улицы и обрабатывать их противогололёдными реагентами.

Судя по готовности дорожников, жители города могут не опасаться ожидаемых осадков.

Подобные мониторинги прошли в Саратове, в Балашове, который входит в мой избирательный округ. Готовность к зиме везде высокая, поэтому снег в декабре не должен стать неожиданностью для дорожников. Несмотря на это, продолжим внимательно следить за прогнозом погоды и за качеством уборки улиц.