Мария Усова: При поддержке Вячеслава Володина возобновлены речные перевозки

При поддержке Вячеслава Володина в Саратове была возобновлена программа развития речных перевозок.

На очередном заседании Саратовской областной думы министр транспорта области, Николай Сергеев, выступил с информацией о возобновлении программы развития речных перевозок, инициированной Володиным.

В навигационный период 2025 года было выполнено 246 круговых рейсов по маршрутам «Саратов — Балаково — Саратов» и «Балаково — Саратов — Балаково», что позволило перевезти более 27,8 тысяч пассажиров!

В межнавигационный период команды будут активно работать над подготовкой судов к зимнему хранению, их консервацией, а также техническим обслуживанием. Кроме того, будет проходить обучение по эксплуатации и обслуживанию судов данного типа.

С поступлением новых скоростных судов «Валдай 45Р» планируется увеличить частоту рейсов на направлении «Саратов — Балаково — Саратов» до четырех круговых рейсов в сутки, что несомненно повысит доступность речного транспорта для наших граждан.

Также в рамках реализации проектов «Речные магистрали» планируется организация новых маршрутов, включая «Саратов — Ульяновск» и «Саратов — Астрахань» на скоростных судах на подводных крыльях. В дальнейшем мы рассматриваем возможность организации новых маршрутов внутри Саратовской области, в том числе по направлению на Хвалынск.

Это значимый шаг для развития туризма нашего региона, который укрепит транспортные связи и сделает передвижение по речным путям более удобным и доступным для всех!