В Саратове и Марксе отремонтируют дороги к школам, больницам и поликлиникам

В порядок приведут 16 км транзитных дорог к 30 объектам социальной сферы.

Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает министерство дорожного хозяйства, в Марксе – это почти 5 км дороги по улицам Дорожная, Карла Маркса, Кирова и Загородная Роща. Этот маршрут проходит через весь город и ведет к детско-юношеской спортивно-адаптивной школе, поликлинике, районной больнице и роддому. В шаговой доступности от дороги находится школа № 4.

В Саратове отремонтируют шесть участков дорог, ведущих к учреждениям соцсферы. Самая загруженная — улица Соколовая. Здесь обновят два больших отрезка: от Чернышевского до Вольской и от Университетской до Шехурдина. По этой дороге дети и взрослые добираются до школы-интерната № 5, школы № 10, Лицея гуманитарных наук, Центра комбустиологии и других учреждений.

Также ремонт запланирован на проспекте Строителей, проспекте 50 лет Октября, улицах Горной и Политехнической.

Подготовила Ольга Сергеева