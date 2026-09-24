Депутат Мария Усова прокомментировала внесенные в областной бюджет поправки

Депутаты Саратовской облдумы поддержали поправки в бюджет: дополнительные средства направят на здравоохранение, безопасность школ и поддержку районных газет.

На заседании Саратовской областной Думы депутаты фракции «Единая Россия» поддержали поправки в региональный бюджет, предусматривающие финансирование строительства и ремонта учреждений социальной сферы.

Об этом сообщила депутат облдумы, региональный координатор «Женского движения «Единой России», гендиректор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова.

По её словам, работа продолжается благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Федеральные средства выделены на информатизацию здравоохранения, обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и системами непрерывного мониторинга глюкозы. На оснащение оборудованием Балашовской районной больницы заложено 2,9 млн рублей.

Кроме того, по поручению губернатора области Романа Бусаргина 60 млн рублей направят на охрану образовательных учреждений — это позволит обеспечить безопасность детей.

В районах избирательного округа Усовой продолжится реализация мероприятий по лесовосстановлению. Дополнительно 10 млн рублей выделено на поддержку районных газет.

«Знаю, насколько это важно для коллег-журналистов в районах области, которые доносят до своих читателей актуальную информацию», — отметила Усова.

Ольга Сергеева