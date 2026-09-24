В Саратовской области снизились цены на популярные марки бензина и дизель

Служба Росстата опубликовала свежий отчёт о результатах ценового мониторинга за 15–21 сентября.

По данным ведомства, в Саратовской области зафиксировано снижение стоимости дизельного топлива и наиболее востребованных марок бензина.

Средняя цена автомобильного бензина опустилась до 80,67 рубля за литр. Марка АИ-92 подешевела до 76,72 рубля, литр АИ-95 стал стоить 84,37 рубля. Стоимость дизеля понизилась до 84,20 рубля за литр. При этом ценник на премиальный АИ-98 остался прежним — 129,03 рубля.

Снижение произошло на фоне ранее введённых ограничений. Из-за возникшего летом дефицита топлива в регионе до сих пор действует лимит: не более 40 литров на человека в сутки.

Ольга Сергеева