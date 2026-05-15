Мария Усова: «Село живёт, пока в него верят и вкладываются»

Успехи в сельском хозяйстве и аграрное лидерство нашей страны – залог грамотно выстроенной работы партии «Единая Россия» и Правительства.

Только в прошлом году на развитие АПК была выделена беспрецедентная сумма в 665 млрд рублей. Об этом напомнил на пятом окружном форуме «Единой России», посвященном теме сельского хозяйства, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.



Поддержка будет продолжена. Развитие ждёт такие отрасли, как сельхозмашиностроение, переработка сельхозпродукции, агротуризм. Отдельное внимание будет уделено технологическому развитию отрасли. Уверена, многие жители сельских населённых пунктов в моём избирательном округе захотят принять участие в федеральном проекте по развитию агробизнеса – на его мероприятия предусмотрено порядка 15 миллиардов рублей.



Важная роль будет уделена развитию сельских территорий. Обращали внимание на это с коллегами по Саратовской областной Думе во время выездных совещаний в отдалённые сёла. Продолжится комплексное развитие сельских территорий, открытие школьных агроклассов, реализация программ «Земский доктор» и «Земский учитель». Именно поддержка молодых специалистов и их закрепление на местах позволит обеспечить будущее села.