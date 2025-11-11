Мария Усова: Стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости»

Благотворительная акция «Коробка храбрости» для юных пациентов больниц стартовала по всей стране уже в 13-й раз.

Все неравнодушные могут принести малышам игрушки, раскраски, конструкторы, настольные игры. Главное, чтобы всё было в заводской упаковке и безопасно для детей разных возрастов.

Как и в прошлом году, к акции с удовольствием подключатся активисты «Женского движения Единой России». Принести свои подарки детям можно до 2 декабря в региональное отделение партии, в штаб общественной поддержки «Единой России» или партнерам акции.