Мэрия Саратова: В повреждённом БПЛА доме начались восстановительные работы

По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина состоялась встреча руководства районной администрации с жителями дома, пострадавшего в результате атаки БПЛА.

Глава Заводского района Вячеслав Доронин совместно с представителями комитета по труду и социальному развитию, полиции, прокуратуры и подрядных организаций обсудили возникшие вопросы и алгоритмы дальнейших действий. Об этом информирует мэрия Саратова.

В ходе мероприятия глава района ответил на вопросы жителей о порядке подачи документов, проведении оценки имущества и замеров окон.

Развернут штаб, в который могут обратиться пострадавшие лица для получения консультации и заполнения заявлений для оказания материальной помощи.

Вместе с тем на территории поврежденных домов проводятся работы по устранению последствий.

В настоящее время приступили к работе замерщики окон и оценщики, которые фиксируют нанесенный имуществу ущерб.

Напоминаем, что пострадавшие могут обратиться по телефонам «горячей линии»: 96-14-15, 96-07-70.

Подготовила Ольга Сергеева