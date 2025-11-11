Роман Бусаргин: О ходе реконструкции трамвайного маршрута № 3

В рамках продолжающейся реконструкции трамвайного маршрута № 3 обсудил с представителями подрядной организации, заказчиком и руководством муниципалитета ход основных работ и планы на ближайшую перспективу, а также производственные графики.

По словам подрядчиков, сроки, которые они озвучивали ранее, соблюдаются. Мероприятия ведутся по плану.

Подрядчик прислушался к замечаниям и увеличил количество рабочих на объекте, сейчас здесь задействованы 264 человека. Обратил внимание, что несмотря на это необходимо привлекать и в дальнейшем дополнительные силы.

На участке от 6-й Дачной до Кировского депо ведется прокладка кабельных сетей, монтаж опор силовых линий, системы водоотвода и гидроизоляции, устройство нижнего и верхнего строения пути.

На разворотном кольце у Детского парка задействовано 82 человека. Специалисты ведут работы по прокладке кабельных линий, сооружению нижнего и верхнего строения пути, монтажу опор и линии электропередачи. На этом участке работы организованы с учетом максимально возможного сохранения зеленых насаждений. Кроме того, запланирована компенсационная высадка.

Чтобы выполнить предусмотренные в производственных графиках мероприятия, компании «СП ТрансТоннельСтрой» необходимо наращивать набранные темпы. Обозначил, что реконструкция должна вестись в несколько смен, без выходных. Работы, которые можно выполнять в ночное время, необходимо проводить. При этом перед заказчиком и профильным министерством поставлена задача — в максимально короткие сроки решать все возникающие у строителей вопросы.