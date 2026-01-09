В городе Балаково прошел рейд по безопасности на водных объектах

Сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР» вместе с представителями ГИМС, спасательной службы и рыбнадзора 9 января провели плановый профилактический осмотр на водоемах.

В ходе рейда рыбакам рассказали о правилах безопасности на льду. За выход на лёд и нарушение правил рыболовства составлено 12 административных протоколов.

Напомним, эти мероприятия направлены на снижение числа происшествий и гибели людей на водоемах зимой.

Напомним, что в Саратовской области действует запрет на выход на лёд Волги, установленный губернатором Романом Басаргиным до 12 января.

Ольга Сергеева