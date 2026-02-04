Саратовскую область накроет мощная магнитная буря в феврале

Прогноз спокойной геомагнитной обстановки на февраль был пересмотрен специалистами.

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, в ближайшие дни магнитосфера Земли войдёт в неблагоприятную фазу.

Согласно обновлённым данным, 4 февраля индекс геомагнитной активности (Кр) останется в пределах безопасной «зелёной» зоны. Однако уже с 5 февраля начнутся заметные возмущения. Пик активности ожидается в ночь с 5 на 6 февраля, когда прогнозируется магнитная буря уровня G1, что соответствует переходу в «оранжевую» зону.

По мнению учёных, возбуждённое состояние магнитосферы сохранится как минимум до середины месяца. Корректировка прогноза связана с наблюдаемыми продолжительными вспышками высшего класса активности (уровень Х) на Солнце.

Напомним, что слабая магнитная буря (уровень G1) может вызывать незначительные колебания в энергосетях, способствовать появлению полярных сияний и влиять на поведение некоторых видов животных.

Алиса Эай