Мария Усова: «Женское движение ЕР» обсудило приоритеты работы

Состоялось заседание актива федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» .

На площадке Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» актив «Женского движения ЕР» совместно с руководителем регионального исполнительного комитета партии Сергеем Гладковым обсудили приоритетные направления работы и новые проекты движения.

Сергей Гладков отметил, что партийные проекты являются ключевым инструментом в работе партии на благо людей.

«Женское движение» не исключение в этом. Наоборот, инициативы, идущие от наших подруг и вопросы, которые поднимают женщины напрямую связаны с жизнью региона. Именно от женщины напрямую зависит стабильность в семье, а значит и в обществе в целом.

Новые проекты также будут направлены на поддержку людей и развитие Саратовской области.

ЖенскоеДвижение #ЕдинаяРоссия #ЕР64 #ЖенскоеДвижение_Саратов