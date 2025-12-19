В Саратовской области выявили почти 100 случаев «гонконгского» гриппа в декабре

В Саратовской области выявлено 95 случаев «гонконгского» гриппа А(H3N2), сообщили в региональном минздраве.

Этот штамм, впервые обнаруженный в Гонконге в 1968 году, постоянно циркулирует в популяции. Для него характерны короткий инкубационный период (1-2 дня), высокая заразность и резкое начало болезни с сильной интоксикацией и температурой.

Заболевший опасен для окружающих за день до симптомов и около недели после. При лёгкой форме лечение домашнее, при тяжёлой — требуется госпитализация.

В ведомстве отметили, что рост заболеваемости в области начался рано — в начале ноября, что типично для данного штамма. От «гонконгского» гриппа эффективны все сезонные вакцины, включая «Ультрикс», «Совигрипп» и «Флю-М».

Ольга Сергеева