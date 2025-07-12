Массовое смертельное ДТП с девушкой на Вольской. Возбуждено дело, ищут очевидцев

В Саратове возбудили дело после смертельного ДТП.

Напомним, 10 июля на перекрестке Вольской и Белоглинской столкнулись пять автомобилей. 20-летняя девушка, переходившая дорогу на зеленый свет, погибла. Водитель Changan (19 лет), предположительно проехавший на красный, госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Следствие просит очевидцев обратиться по тел.: 8(8452) 99-49-66.

Ранее сообщалось, что после столкновения машину отбросило на пешехода. Назначены экспертизы, решается вопрос о мере пресечения.