«Новому веку» Романи Саджая разрешили построить очередную высотку в Энгельсе

В Энгельсе (Саратовская область) компания «Новый век» (экс-депутата Романи Саджая) получила разрешение на строительство очередного многоквартирного дома в ЖК «Новый город» на ул. Марины Расковой.

Ранее в мае застройщику уже были выданы разрешения на два 25-этажных здания. Новый дом, вероятно, будет аналогичной этажности.

Планируемое население микрорайона – 6,9 тыс. человек. Но новые детские сады в комплексе не предусмотрены, а ближайшие социальные объекты уже перегружены.

Параллельно в Солнечном-2 компания «Дубль Л-Риэлт» (учредители – Анна и Леонид Гафанович) начала строительство школы на 550 мест в ЖК «Сияй-город» возле Дворца водных видов спорта.

График сдачи объектов:

Детский сад на 280 мест – IV квартал 2025 года

Школа – III квартал 2026 года

Общее планируемое население микрорайона «Сияй-город» составит 4,3 тыс. человек.

Ранее власти сообщали о необходимости синхронизации жилой застройки с социальной инфраструктурой, однако в случае с ЖК «Новый город» этот принцип пока не соблюдается.