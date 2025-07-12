В Базарно-Карабулакском районе дружно отметили Акатуй

В Базарно-Карабулакском районе прошел чувашский национальный праздник «Акатуй».

Эта народная дата знаменует завершение весенних полевых работ и символизирует надежды на щедрый урожай.

В торжественной церемонии открытия приняли участие советник министра внутренней политики и общественных отношений области Юлия Зигерт, глава Базарно-Карабулакского муниципального района Наталья Трошина, члены Общественной палаты области, а также руководители национально-культурных организаций.

Гостей праздника встречали тематические подворья, каждое из которых превратилось в мини-музей, знакомящий с культурой и бытом разных народов. В них были представлены предметы старинной утвари, национальные костюмы, образцы традиционных ремесел – вышивки, ткачества, плетения из лозы.

Лучшие творческие коллективы района и области представили свою концертную программу. На главной площади развернулись спортивные состязания, «кулинарная мастерская» по приготовлению национального татарского блюда «Чак-чак», мастер-классы для детей по росписи глиняных игрушек «Это чудо завиток», а также плетение маскировочных сетей в рамках акции «Добрые сердца». Особое внимание привлекла к себе патриотическая акция, посвященная сбору гуманитарной помощи «Узелок Победы», проводимая представителями Шняевского муниципального образования.

Праздник оставил яркие впечатления и напомнил о важности сохранения нашего общего наследия, — сообщили в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона.