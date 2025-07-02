В Саратове на пожаре в 10-этажном доме огнеборцы спасли 15 человек

В Саратове произошел пожар в многоэтажном доме.

Накануне 1 июля в одном из жилых домов на улице Романтиков произошло возгорание. Пожар вспыхнул в квартире на четвертом этаже десятиэтажного здания.

По данным ГУ МЧС по Саратовской области, огонь охватил вещи на площади 9 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

В результате задымления из подъезда были эвакуированы 13 человек. Еще двоих жильцов вывели с использованием специальных спасательных устройств. К счастью, обошлось без пострадавших.

Причины возгорания сейчас устанавливаются. На месте работала оперативная группа МЧС.

Напомним, что это уже второй случай возгорания в жилом секторе Саратова на этой неделе. Ранее пожар произошел в частном доме в Заводском районе.