Мастер леса, мельник и дояр: Названы редкие вакансии в сельском хозяйстве

В Саратовской области работодатели предлагают 22,8 тысячи вакансий, из которых 66,7% составляют рабочие профессии, а 33,3% — должности инженерно-технических работников и служащих. В сельскохозяйственном секторе особенно востребованы трактористы, машинисты сельскохозяйственного производства, овощеводы, механизаторы комплексной бригады, агрономы, операторы машинного доения, животноводы, ветеринарные врачи, птицеводы и зоотехники.

Среди рабочих профессий наиболее высокооплачиваемой в первой половине августа стала вакансия агронома с зарплатой от 100 до 130 тысяч рублей. Главному зоотехнику предлагают от 100 тысяч рублей в месяц. Также требуются неквалифицированные работники: подсобные рабочие, рабочие по уходу за животными и рабочие зеленого хозяйства.

Особый интерес представляют редкие для региона вакансии: мастер леса, мельник и дояр.