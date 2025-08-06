«Поезд здоровья» в августе посетит 11 районов Саратовской области

В августе мобильный диагностический комплекс «Поезд здоровья» продолжит работу в районах Саратовской области.

7 августа специалисты примут жителей поселка Молодежный Перелюбского района, 8 августа — Петровска, 11 августа — Аркадака. 12 августа врачи будут работать в Базарном Карабулаке, 14 августа — в Новобурасском и Калининском районах, 15 августа — в Балтайском и Ровенском районах. Завершится месячный маршрут 19 августа в Красном Куте, 20 августа — в Татищево и 27 августа — в Вольске.

В рамках акции все желающие смогут пройти комплексное обследование, включающее флюорографию, маммографию, ЭКГ, измерение роста, веса, артериального давления и уровня глюкозы в крови. Консультации проведут врачи-специалисты различного профиля. При выявлении показаний пациенты будут направлены на дополнительное обследование в областные медицинские учреждения.

—Мы используем все возможности для проведения диспансеризации населения, регулярно выезжаем в отдаленные районы и сельские населенные пункты, организуем просветительские акции. «Поезд здоровья» — это важная инициатива, которая делает медицинскую помощь доступнее для жителей области! Призываю всех воспользоваться возможностью пройти обследование в рамках этой акции. Следите за графиком выездов на официальных ресурсах своих районных больниц, — отметил министр здравоохранения области Владимир Дудаков.