Сильные дожди в Саратовской области продолжатся в понедельник

Саратовцев предупредили о грозах и пожароопасности.

Саратовский гидрометцентр второй день подряд сохраняет жёлтый уровень погодной опасности.

По прогнозу, в понедельник 7 сентября в регионе местами ожидаются грозы и сильные дожди с количеством осадков более 15 мм.

Температура ночью составит +11…+16°С, в низинах возможно похолодание до +6°, днём воздух прогреется до +16…+21°С. При этом в большинстве районов области до конца завтрашнего дня сохранится чрезвычайная (5-й класс), а местами — высокая (4-й класс) пожарная опасность. Жителей призывают быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

Ольга Сергеева