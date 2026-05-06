Матери погибшего в СВО саратовца-героя вручили Орден Мужества

В Новоузенском районе состоялась торжественная церемония вручения государственной награды близким военнослужащего, героически погибшего в ходе специальной военной операции.

Глава местной администрации Андрей Опалько посетил семью Жантемира Кабаканова, чтобы лично передать матери погибшего Орден Мужества. Этой высокой наградой защитник Отечества был отмечен посмертно.

В ходе встречи руководитель муниципалитета отметил, что орден стал не только официальным признанием отваги и личной доблести земляка, но и символом народной признательности. Он добавил, что память о подвиге Жантемира навсегда останется в сердцах жителей района.

Редакция интернет-издания «Новости Саратова» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

Ольга Сергеева