В Саратове продолжают бороться с незаконной уличной торговлей

Сотрудники комитета муниципального контроля администрации города регулярно проводят рейды по выявлению несанкционированной торговли. В ходе последних проверок на улицах Гвардейская, Соляная, Лебедева-Кумача и других адресах были зафиксированы нарушения.

В отношении продавцов, торгующих в неположенных местах, составлены административные протоколы.

Горожанам напоминают: покупка товаров «с рук» может быть небезопасна для здоровья, так как такая продукция не проходит необходимый санитарный контроль и может представлять угрозу.

Администрация Саратова призывает жителей делать покупки только в официально установленных торговых точках.