В Саратовской области снизилась стоимость минимального набора продуктов

По данным Саратовстата, в июле 2025 года минимальный набор продуктов питания в регионе подешевел на 194 рубля по сравнению с предыдущим месяцем. Теперь его стоимость составляет 6740,3 рубля.

В состав минимального набора входят 33 основных продукта питания, включая хлеб, молоко, яйца, мясо, рыбу, овощи и фрукты. Снижение цен отмечено по большинству позиций, что положительно сказалось на общей стоимости потребительской корзины.

Эксперты связывают удешевление с сезонным снижением цен на овощи и фрукты, а также со стабилизацией ситуации на продовольственном рынке области.