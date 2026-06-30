Власти Саратовской области продлили ограничения на отпуск бензина на АЗС

В Саратовской области продлеваются временные ограничения на продажу автомобильного бензина в связи с необходимостью обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка.

Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, соответствующее решение было принято оперативным штабом.

Согласно новому распоряжению, лимиты на заправку топлива для физических лиц будут действовать до 15 июля 2026 года включительно. Ранее введённые меры должны были завершиться 30 июня.

В рамках ограничений владельцы легковых автомобилей могут приобрести на автозаправочных станциях не более 30 литров бензина за одну заправку. Данные лимиты были впервые введены в регионе с 23 июня.

Большие очереди на заправках в регионе сохраняются. Автомобилисты отмечают, что АЗС часто отпускают менее 20 литров топлива на человека.

Ольга Сергеева