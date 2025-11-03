Меценат передала в саратовский краеведческий музей ценный каталог

В поселке Базарный Карабулак Саратовской области фонд местного историко-краеведческого музея пополнился ценными печатными изданиями.

Коллекцию передала в дар землячка Людмила Тюгаева — доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ и основатель районного художественного музея.

Среди переданных материалов — каталог «Российские художники в Художественном музее Базарного Карабулака», альбомы, посвященные творчеству Дмитрия Жилинского и выставкам Российской академии художеств, а также наборы открыток с иллюстрациями к роману «Война и мир».

Даритель выразила надежду, что эти издания займут достойное место в музейной библиотеке и будут использоваться при проведении экскурсий и тематических занятий.

Ольга Сергеева