В ходе специальной военной операции погибли трое уроженцев Саратовской области.

О потерях сообщили местные администрации и волонтерские организации.

Губернатор и руководство районов выразили соболезнования родным погибших. Среди погибших — Алексей Долгих из Красноармейского района, который не вернулся с выполнения боевой задачи.

В Новоузенском районе состоялись похороны Дмитрия Ятранского, павшего 20 марта.

В ближайшее время в поселке Трудовик пройдут траурные мероприятия по Эльдару Сидагалиеву, уроженцу Питерского района.

СВО длится четвертый год. Общее число павших на фронте россиян составляет гостайну.

Ольга Сергеева