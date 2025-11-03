Сотрудники охотхозяйства и рыболовства области успешно сдали обязательный экзамен

В Саратовской области состоялся экзамен для кандидатов в производственные охотничьи инспекторы.

В испытании участвовали 22 представителя охотпользователей, которым требовалось за 80 минут ответить на 40 вопросов по охотничьему законодательству.

Успешно прошедшие испытание получат удостоверения и нагрудные знаки, дающие право осуществлять контроль на закрепленных охотничьих угодьях. Согласно требованиям, такие специалисты должны работать в каждом из 96 охотпользователей региона.

Полномочия инспекторов включают проверку документов у охотников и составление актов о нарушениях. Выданное удостоверение действует 5 лет с возможностью автоматического продления при продолжении работы в угодьях. В настоящее время в области уже трудятся 243 производственных охотничьих инспектора.

Ольга Сергеева