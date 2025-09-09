Медианная зарплата в месяц в Саратове составила 62 800 рублей в сентябре

Фото: Саратовский филиал «Ситиматик»

Саратовский рынок труда демонстрирует сбалансированность, уступая по уровню конкуренции многим другим регионам России.

Согласно сентябрьскому отчету hh.ru, на одну вакансию здесь претендуют 6,3 человека, тогда как значение ниже 4,0 сигнализирует о кадровом голоде.

Работодатели области проявили значительную активность, создав за месяц порядка 12 тысяч новых рабочих мест.

В денежном выражении разрыв с общероссийскими показателями более заметен: если медиана предложения по зарплате в Саратове равна 62,8 тыс. рублей, то в целом по стране она доходит до 80 тыс. рублей.