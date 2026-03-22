Омбудсменом в Саратовской области может стать юрист из СГЮА

Определился главный претендент на пост саратовского омбудсмена.

В Саратовской области близится к завершению процесс подбора кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека. Как сообщает «СарИнформ», основным претендентом на этот пост выступает Ольга Николайченко — доцент кафедры гражданского права Саратовской государственной юридической академии (СГЮА), а также руководитель юридической клиники вуза.

По информации информированного источника издания, круг соискателей не ограничивается одной фамилией, однако именно Николайченко сейчас называют в качестве приоритетного кандидата.

Действующий омбудсмен Надежда Сухова покинет свой пост в ближайшее время. Срок её полномочий завершается в апреле 2026 года. Решение не продлевать их на второй срок было принято Суховой самостоятельно — она намерена сосредоточиться на научной и преподавательской деятельности.

Решение о назначении нового уполномоченного предстоит принять депутатам Саратовской областной думы.

Добавим, что 20 марта Надежда Сухова сообщила о планах подать иск, связанный с застройкой микрорайона Авиатор. Она намерена оспорить возведение высотных домов в этой локации.

Ольга Сергеева